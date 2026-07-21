Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

370 подписчиков

В России запускается массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

В России запускается массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в Российской Федерации начнётся массовое внедрение цифрового рубля. Основное новшество будет затрагивать преимущественно банки и крупные торговые предприятия, которые обязаны предоставить клиентам возможность использования цифровой валюты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии