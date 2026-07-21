В России запускается массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в Российской Федерации начнётся массовое внедрение цифрового рубля. Основное новшество будет затрагивать преимущественно банки и крупные торговые предприятия, которые обязаны предоставить клиентам возможность использования цифровой валюты.
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