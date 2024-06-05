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Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов

Форвард «Реала» поучаствовал во всех трех голах французов в товарищеском матче  (3:0). На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – Жонатану Клоссу, а на 85-й забил сам с паса бывшего партнера по «ПСЖ» Брэдли Барколя.

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