Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов

Форвард «Реала» поучаствовал во всех трех голах французов в товарищеском матче (3:0). На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – Жонатану Клоссу, а на 85-й забил сам с паса бывшего партнера по «ПСЖ» Брэдли Барколя.