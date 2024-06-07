Пушилин окрестил «мирную конференцию» по Украине симулякром

Предстоящая конференция по Украине, которая пройдет на территории Швейцарии, является симулякром. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
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