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Аргументы недели

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Власти Крыма намерены сохранить рекордный уровень ввода жилья

Власти Крыма намерены сохранить рекордный уровень ввода жилья

Заверяют, что в 2026 году уровень вводимого в республике жилья будет не меньше прошлогоднего рекордного результата.

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