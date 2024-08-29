Пока вы спали: освобождение Дурова и сценарий ядерной войны США с РФ

Не надо иронизировать. Там много захваченных в первый день, когда о нападении догадывались, но ничего не сделали и население застали врасплох.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хохлы захватили и вывезли россиян из Курской области что бы разобрать на органы и отправить "жаждущим" в ту же самую Европу, там есть кому за такой "товар" платить. Так что Курская вылазка ВСУ с лихвой "сядет в карманах заинтересованных лиц", ну а солдаты и наёмники заплатят за это своими жизнями. "Кому война, кому мать родная." И ни чего Зе и К* за это не будет! Запад дружно скажет одобряем-с!