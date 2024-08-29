Пока вы спали: освобождение Дурова и сценарий ядерной войны США с РФ

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Светлана Петрова
Смелым курянам не хватает  экстрима? Арестованными есть шанс получить его по полной, кто не эвакуировался
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17 час.
Житель Империи
Не надо иронизировать. Там много захваченных в первый день, когда о нападении догадывались, но ничего не сделали и население застали врасплох.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хохлы захватили и вывезли россиян из Курской области что бы разобрать на органы и отправить &quot;жаждущим&quot; в ту же самую Европу, там есть кому за такой &quot;товар&quot; платить. Так что Курская вылазка ВСУ с лихвой &quot;сядет в карманах заинтересованных лиц&quot;, ну а солдаты и наёмники заплатят за это своими жизнями. &quot;Кому война, кому мать родная.&quot; И ни чего Зе и К* за это не будет! Запад дружно скажет одобряем-с!
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16 час.

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