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Пока вы спали: освобождение Дурова и сценарий ядерной войны США с РФ
Комментарии
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Светлана Петрова
Смелым курянам не хватает экстрима? Арестованными есть шанс получить его по полной, кто не эвакуировался
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17 час.
Житель Империи
Не надо иронизировать. Там много захваченных в первый день, когда о нападении догадывались, но ничего не сделали и население застали врасплох.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хохлы захватили и вывезли россиян из Курской области что бы разобрать на органы и отправить "жаждущим" в ту же самую Европу, там есть кому за такой "товар" платить. Так что Курская вылазка ВСУ с лихвой "сядет в карманах заинтересованных лиц", ну а солдаты и наёмники заплатят за это своими жизнями. "Кому война, кому мать родная." И ни чего Зе и К* за это не будет! Запад дружно скажет одобряем-с!
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16 час.
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