Президенту США Дональду Трампу после объявления ультиматумов Дании, Панаме и Канаде не следует заниматься тем же самым по отношению к России, так как она найдет чем ответить.
Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске
Комментарии
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Андрей Тюрин
ЧМО-ТРАМ-ПАМ-ПАМ
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16 час.
Семен Демин
Напрасно наши ждали прихода Трампа. Лучше бы воевали по-настоящему.
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14 час.
Владимир Соловьев
"Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне». ФАКТИЧЕСКИ РОССИЯ СПАСЛА США ДВАЖДЫ: ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И САМУРАЙСКОЙ ЯПОНИИ, КАЖДАЯ ИЗ НИХ БЫЛА СПОСОБНА УНИЧТОЖИТЬ США!!
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14 час.
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