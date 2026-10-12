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Цены на газ в мире зависят от нефтепродуктов и биржевых торгов

Цены на газ в мире зависят от нефтепродуктов и биржевых торгов

Цены на газ российского происхождения формируются исходя из мировых цен на газ и нефтепродукты. В США цена снизилась до 3,2 USD/млн BTU, в Европе — до 953 USD/1000 м³.

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