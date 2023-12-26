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Добрый Мир

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Орбан принял решение о членстве Венгрии в ЕС Майк Габриелян 23 декабря, 15:21

Орбан принял решение о членстве Венгрии в ЕС Майк Габриелян 23 декабря, 15:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем», но выходить из ЕС не собирается.

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