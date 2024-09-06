Ignio.com Весы. Еженедельный общий гороскоп за 9 - 15 сентября

В первой половине недели работы будет много, зато и на прибыль вы сможете рассчитывать. Но если вы будете чрезмерно печься о сиюминутном комфорте и благополучии, то можете принести в жертву реализацию очень интересных и перспективных планов.
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