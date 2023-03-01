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Тревожные сирены выть не будут. Проверку системы оповещения в Ростовской области отменили 1 марта

Тревожные сирены выть не будут. Проверку системы оповещения в Ростовской области отменили 1 марта

Такое решение принято на уровне министра МЧС по России.Стало известно о том, что в среду, первого марта, в городах Ростовской области не будут работать сигналы оповещения тревоги, в связи с хакерскими атаками, проведёнными 22 и 28 февраля 2023 года.

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