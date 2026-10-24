Animals «Зачем она врала? — размышлял Кот. — Думала, что будет жить вечно? Верила, что со мной мир поступит иначе, чем с другими беспризорниками? Да с чего бы?.
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