Реплика В. Богданова на выступление А. Демченко на ЮТУБ-канале 26.06.2024 г.

Как надоели высказывания разных политических толмачей о предполагаемом преемнике Путина, когда в Конституции РФ прямо сказано, что преемником Путина в случае его ухода с поста Президента при любых обстоятельствах, его обязанности исполняет Председатель правительства без всяких оговорок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)