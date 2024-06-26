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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова на выступление А. Демченко на ЮТУБ-канале 26.06.2024 г.

   Как надоели высказывания разных политических толмачей о предполагаемом преемнике Путина, когда в Конституции РФ прямо сказано, что преемником Путина в случае его ухода с поста Президента при любых обстоятельствах, его обязанности исполняет Председатель правительства без всяких оговорок.

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