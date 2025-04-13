«Иноходец» сорвал попытку наступления врага в курском приграничье (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как «Иноходец» сорвал попытку наступления врага в курском приграничье. Оператор ударного беспилотника группировки «Север» обнаружил замаскированную бронетехнику противника и уничтожил ее точным попаданием.
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