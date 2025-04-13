Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 524 подписчика

«Иноходец» сорвал попытку наступления врага в курском приграничье (ВИДЕО)

«Иноходец» сорвал попытку наступления врага в курском приграничье (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как «Иноходец» сорвал попытку наступления врага в курском приграничье. Оператор ударного беспилотника группировки «Север» обнаружил замаскированную бронетехнику противника и уничтожил ее точным попаданием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх