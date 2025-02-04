Кружево: с чем и как носить весной, 7 советов стилиста

Фото: Соцсети Скажите, какая картинка возникает у вас в голове, когда вы слышите словосочетание «кружевная одежда»? Может быть, это нежная утонченная девушка в длинном платье? Или хулиганский образ в стиле глэм-рок на стыке с панком? А кто-то вообще немедленно представит бизнес-леди в строгом костюме — и кружевной будет только лаконичная отделка манжетов сорочки.