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Адвокат Сергей Путреша: убедились, что "Бест Вей" признан гражданским ответчиком необоснованно

Адвокат Сергей Путреша: убедились, что "Бест Вей" признан гражданским ответчиком необоснованно

Перед Новым годом потребительский кооператив "Бест Вей" в лице своего представителя, члена коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергея Путреши смог ознакомиться с материалами уголовного дела, связываемого следственной группой ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с компаниями "Гермес Менеджмент", "Лайф-из-Гуд" и кооперативом "Бест Вей".

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