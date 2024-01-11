Адвокат Сергей Путреша: убедились, что "Бест Вей" признан гражданским ответчиком необоснованно

Перед Новым годом потребительский кооператив "Бест Вей" в лице своего представителя, члена коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергея Путреши смог ознакомиться с материалами уголовного дела, связываемого следственной группой ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с компаниями "Гермес Менеджмент", "Лайф-из-Гуд" и кооперативом "Бест Вей".