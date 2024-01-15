Какую важную подсказку дают руны на каждый день недели с 15 по 21 января

Каждый день несет в себе уникальные энергии и возможности. Согласно рунам, представленным рунологом и тарологом Аленой «Prosto Magical», на неделе с 15 по 21 января нас ожидают важные подсказки для правильного направления и привлечения удачи.
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