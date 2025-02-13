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Видят ли слепые люди сны — неожиданный ответ ученых

Видят ли слепые люди сны — неожиданный ответ ученых

Вы когда-нибудь задумывались о том, что видят во снах люди, которые никогда не видели мир своими глазами? Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, около 37 миллионов человек по всему миру полностью лишены зрения, а еще 124 миллиона страдают от его крайней степени снижения остроты зрения.

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