На передовой погиб десантник из Свердловской области, попавший под мобилизацию

Владислав Скляров из Березовского работал в газовой отрасли. Он погиб еще прошлой весной, но тело смогли доставить на Родину только на дняхК прощанию с героем специальной военной операции Владиславом Скляровым готовятся в городе Берёзовском Свердловской области.
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