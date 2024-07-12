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"Страшная, уродина": изменившая Ида Галич вышла из себя из-за критики ее внешности

"Страшная, уродина": изменившая Ида Галич вышла из себя из-за критики ее внешности

Недавно Ида Галич поделилась с публикой кадрами с новой фотосессии. На снимках 34-летняя брюнетка предстала в непривычном образе – с длинными, густыми и вьющимися светлыми волосами (надела парик), в топе бежевого цвета, украшенной блестками и той же текстуры длинной юбке.

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