"Страшная, уродина": изменившая Ида Галич вышла из себя из-за критики ее внешности

Недавно Ида Галич поделилась с публикой кадрами с новой фотосессии. На снимках 34-летняя брюнетка предстала в непривычном образе – с длинными, густыми и вьющимися светлыми волосами (надела парик), в топе бежевого цвета, украшенной блестками и той же текстуры длинной юбке.