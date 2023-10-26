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SPLETNIK

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Эмили Ратаковски застали за поцелуями с актёром Стефаном Баком

Эмили Ратаковски застали за поцелуями с актёром Стефаном Баком

Эмили Ратаковски заметили в компании 27-летнего французского актёра и комика Стефана Бака. 32-летняя модель страстно целовала своего спутника во время прогулки по Парижу, сообщает Daily Mail.

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