Окружная комиссия рассмотрела вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республ...

Окружная комиссия рассмотрела вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики БеларусьСегодня членами окружной избирательной комиссии №80 был рассмотрен вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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