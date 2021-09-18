AUKUS: новый военный альянс

Позитив для оптимистовПолитикаAUKUS: новый военный альянс США, Великобритания и Австралия объединились для защиты своих интересов, и при этом косвенно пострадала Франция.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДля Америки военные заказы-единственный шанс даже не поднять, а хотя бы поддержать на плаву свою экономику. Жалко Австралию, чудесную страну, которую вовлекают в эти грязные делишки.. Впрочем номинально она так и остается колонией Британии..Майя MajaНе стоит их жалеть. Они прекрасно знают международную обстановку. И все их "телодвижения" против России имеют вполне объяснимые причины...давно. И причина там Элина далеко не Британия, а Канада)))Ну, а там далее "по списку". Да и вообще, как не согласится с нашими дипломатами, - " по горькой иронии, австралийцы, которые так ценят свою самостоятельность и ни за что не откажутся от права самим решать, как им жить, вновь оказались заодно с теми, кто вот уже семь лет безуспешно пытается заставить жителей Крыма отказаться от их свободного демократического выбора." Примечательно, что осуждая действия России по развитию инфраструктуры полуострова в интересах проживающих там людей, официальная Канберра "не замечает" бесчеловечных попыток Киева удушить крымчан водной блокадой. Впрочем, самостоятельно анализировать ситуацию в столь отдаленном от Австралии регионе, видимо, непросто. Легче бездумно заимствовать готовые формулировки об "аннексии" и "вмешательстве.((Natasha GОднажды Франция отказалась продать нам уже построенные по нашемуизаказу корабли...СергейХозяин не разрешил Франции продавать корабли. Гейропа боится пёрнуть без американского разрешения.Элина МорозоваТеперь Франция расплачивается за свою недальновидность))Элина МорозоваУ хозяина теперь другой фаворит..Валерий ФедосеевХранцузы получили возврат бумеранга запущенног по Мистралям.Алексей ПлескачСами Мистрали - это часть этого вреда. КТО руки выкручивал?!? Те же - кто не дал французам поставить свои АПЛ австралийцам. Одно мы видим - НАТО кабздец, наглосаксы теперь - уже без масок - объединяются против ВСЕЙ Планеты.Комментировать
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