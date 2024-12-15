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Рябыкин про уровень КПК: «Хоккей – зрелище для болельщиков. Люди проголосовали ногами, на каждый матч России собирается больше народу, чем на весь этап Евротура в Чехии, Швейцарии или Финляндии»

– Что скажете о Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге? – В основном слежу за Кубком по прессе, в ней много ворчания со стороны специалистов, которые не считают уровень Кубка Первого канала высоким.

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