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Нижегородская правда

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Глеб Никитин оказался в топ‑5 самых популярных губернаторов ПФО за август

Глеб Никитин оказался в топ‑5 самых популярных губернаторов ПФО за август

Губернатор Нижегородской области расположился на 4‑м месте в рейтинге губернаторов Приволжского федерального округа за август.

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