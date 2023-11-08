У пассажира самолета случился инфаркт после отказа пилота от экстренной посадки

У 83-летнего пассажира авиакомпании Air Canada случился сердечный приступ во время полета. В тот момент самолет как раз находился над Европой, и дочь мужчины умоляла экипаж приземлиться, чтобы отправить отца в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии