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Григоренко о Маккинноне: «Он мог подойти и начать пихать: «Ты че, урод, не можешь отдать, принять, бросить?» А играть с ним было легко – подсунул шайбу, и все, он побежал»

Российский форвард выступал за «Колорадо» в сезоне-2015/16 и 2016/17.  – Маккиннон – токсичный товарищ? – Ну, я бы сказал, что да.

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