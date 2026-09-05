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The Eurasia Daily news agency

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The Office of the President of Ukraine stated that no truce had been announced

The Office of the President of Ukraine stated that no truce had been announced

The authorities of the Kiev regime for the first time commented on yesterday's rumors about a truce, which was allegedly announced by Zelensky from midnight on September 5 to September 8.

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