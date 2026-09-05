The authorities of the Kiev regime for the first time commented on yesterday's rumors about a truce, which was allegedly announced by Zelensky from midnight on September 5 to September 8.
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