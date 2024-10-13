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Ночью ВСУ атаковали беспилотниками три региона России

Ночью ВСУ атаковали беспилотниками три региона России

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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