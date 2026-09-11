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«Лень-Тормоз» и «Спортсмен Бодрячок»: в День трезвости с детьми по всей стране провели акции, посвященные здоровому образу жизни

«Лень-Тормоз» и «Спортсмен Бодрячок»: в День трезвости с детьми по всей стране провели акции, посвященные здоровому образу жизни

В детских садах и школах прошли игры, лекции и флешмобы о вреде алкоголяВ День трезвости по всей России прошли акции, посвященные здоровому образу жизни.

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