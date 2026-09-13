The Perfection Series: Pre-Sets Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate A Pre-Set Trade is a pre-positioned order at known structure, placed before the Open because the anticipated reversal may happen too quickly to manually enter.
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