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Мечтаете о малыше? Как сейчас бесплатно пройти ЭКО по ОМС и не ждать годами

Мечтаете о малыше? Как сейчас бесплатно пройти ЭКО по ОМС и не ждать годами

Представьте: вы держите в руках тест с двумя полосками, а сердце колотится от счастья. Для тысяч российских семей это уже не мечта, а реальность благодаря программе ЭКО по ОМС.

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