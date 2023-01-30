В Челябинской области спасатели вскрыли газетный киоск и нашли на полу мёртвую женщину

Сотрудников поисково-спасательной службы вызвали очевидцы, которые заподозрили неладное.В Миассе днем 28 января горожане вызвали спасателей, когда увидели, что продавец в одном из городских газетных киосков на проспекте Автозаводцев лежит на полу.