Какой сегодня день: 19 мая

Сегодня, 19 мая, отмечаетсяДень фармацевтического работника России. Дата была выбрана с привязкой к исторической дате – 19 мая 1581 года, когда ещё в период царствования Ивана IV Грозного открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов.
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