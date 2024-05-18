Какой сегодня день: 19 мая

Сегодня, 19 мая, отмечаетсяДень фармацевтического работника России. Дата была выбрана с привязкой к исторической дате – 19 мая 1581 года, когда ещё в период царствования Ивана IV Грозного открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов.