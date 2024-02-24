Главный тренер Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик ответил, с кем хотел бы встретиться его подопечный из пары Ренан Феррейра и Райан Бейдер, поединок между которыми пройдёт 25 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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