Главный тренер Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик ответил, с кем хотел бы встретиться его подопечный из пары Ренан Феррейра и Райан Бейдер, поединок между которыми пройдёт 25 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).