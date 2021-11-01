Та вот почему в Москве зарплаты и пенсии выше, чем в остальной России

Темы дняБизнес и финансыТа вот почему в Москве зарплаты и пенсии выше, чем в остальной России автор - Степановна: пенсия или жизнь С января 2022 г. московским пенсионерам увеличат минимальную пенсию почти на 1 тыс.Вернуться к статье9020НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан ТехажевКуда смотрит, контролируя обстановку в стране, ФСБ! Это?ЕслиVGVasily GolovПро зарплату в Москве уже высказались.Про тарифы выскажу.ХВС-43,57 руб/куб.м. ГВС -211,67 руб за куб,водооотведение-32,02 руб,отопление-2546,83 за 1 Гкал Содержпание жилья-31,89 за 1 кв.м.взнос на капремонт 19.52 за1 кв.м.Антенна-245 руб,домофон-60,80 с каждой квартиры.Электроэнергия-с 1 июля по 31 декабря 2021г. - 5,15 руб за 1 Квт.ч.Проезд в общественном транспорте 60 руб на поездку. Как такие показатели? С каким городом сравнить? Вот тарифы г.Рязани: ХВС-28,21 руб/куб.м,ГВС- 56,92 р.водотведение-32,84 руб куб.м.отопление-2414.62 руб/1Гкал,содержание жилья 20,01 руб кв.м.взнос на капремонт-9,88 руб кв.м.Антенны и домофона нет данных.электроэнергия-с электроплитой- 3 ,56т руб квт.ч.Взят дом со всеми удобствами с лифтом и мусоропроводом.Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Рязани в 2021 году составит 23 рубля.Майя MajaНедовольные не хотят видеть эти цифры. Им не выгодно:)елена куприяноваСравните с Санкт-ПетербургомНиколай КузнецовТы хоть внимательно свои цифры смотрел?. Там ведь многие данные или почти одинаковы у Твери с Москвой, или раза в полтора выше у Москвы. А зарплаты в Москве частенько в несколько раз выше, а в регионах поглубже так и вообще несравнимы. Да, в маленьких городках цены на продукты бывают ниже, но не из-за необъяснимой доброты правительства и торгашей, а потому что покупаемость по московским ценам упадет. Вот и вынуждены благодетели, чтобы не гноить продукты чуток скидывать цены в Мухосрансках.mark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. ФСБ не могут нарушать законы за которые проголосовал народ. А народ своего решения жить под диктатом "Принципов и Норм Международного Права" (статья 15.4) не отменил.наталия лыкова (Фадеева)Приезжайте и живите ,Москва ведь резиновая и узнаете как здесь хорошо.Ни работы ни зарплат,как хочешь так и крутись,одни приезжие ,для них Москва -рай. Вот они хозяева жизни в Москве.Не надо завидовать москвичам ,мы люди гостеприимные всё для вас ну а мы потеснимся как и всегда. Вспомните как приезжали к нам за колбасой и вывозили её тоннами и мы вам уступали свои очереди понимая и жалея вас ,зная что вам ещё ехать домой далеко. Зависть плохое чувство. Приезжайте живите может что то и поймёте.Андрей Тихоноввагоны колбасы вам везли из регионов, люди приезжали за своим.Сергей НиколаевичА колбасу из воздуха видимо делали, или на улицах Москвы стада паслись, да в каждом доме по свинокомплексу было.VGVasily GolovПонаехали уже.Вижу стоят во дворе машины из регионов 05,62,31,47,69,50,125,21.Что их так привлекло?VGVasily GolovЗакрыт Рязанский мясокомбинат.Не сырья.Еще везут отовсюду колбасу ,сосиски и сардельки Магнит, Пятерочка,Перекресток. Закрыли ликероводочный завод.Везут водку отовсюду сетевые магазины.Видимо,нет спирта,нет зерна для спирта.не выдержал конкуренции с привозной водкой. Молочка от МУ-У пользуется спросом,яйцо от фабрики Окская разбирают. Близко и свежие продукты.Елена МатвееваСвоё у тебя в холодильнике, а в магазинах всё общее... Пока денежку не заплатил и в сумку не положил про "своё" помалкивай.елена куприяноваЛюбопытно было бы увидеть уступающих очередь за колбасой, которую украли у провинции. Про это москвичи забывают. Или они стада коров и свиней на Красной площади выращивали, а потом на колбасу пускали. Стыдились бы колбасных поездов.Николай КузнецовА вы приезжайте с Васей Головым в какую-нибудь Попсуевку, поживите там. Может что-то и поймёте. Хотя не думаю, что поймете. У вас с Васей колбаса заводится в Магнитах, как и сыр с хлебом.Наум Наумов""""""""""""вагоны колбасы вам везли из регионов, люди приезжали за своим."""""""" В 80х-90х, республики с пеной у рта, доказывали, что они кормят Россию. А теперь вон, регионы доказывают, что кормят Москву.ВВВиктория Виктория"...люди приезжали за своим." За своим ли? Колбасу везли, да, из регионов, такую, что есть собаки не станут, а увозили МОСКОВСКУЮ!: Останкинского и Микояновского комбинатов, "свое" покупать не хотели..Елена МатвееваБыло. Правда, уступали. Настоящие москвичи в третьем-четвёртом поколении.... А вот лимита, пробравшаяся в Москву за хорошей жизнЁЙ, вопила и задирала кверху нос. Знаю что говорю.ГусЕнаК чему этот срач?Михаил КолосовПриедем, вы поделитесь жилплощадью?Михаил КолосовЯ только что из Москвы, продукты, по той же цене, проезд дороже, ну а зачем далеко ездить, в одном районе все можно купить.VGVasily GolovПолно квартир на вторичном рынке.Приехал и купил от 8 до 80 млн руб за 50-55 кв.м.Есть и малогабаритные совмещенные.кухня, спальня совмещены.Душевая кабина с унитазом рядом.Елена МатвееваМожет вам ещё и фейс вареньем намазать???Наум Наумов"""""""""Приедем, вы поделитесь жилплощадью?""""""""" А вот из бывших союзных республик, народ валом валит и никто с ними жилплщадью не делится, сами снимают и работают. А у нас в регионах, видать, одни иждивенцы остались, хотят всё, сразу и на халяву.Иван ЗахаваТебе ключ от квартиры дать?! А рожа фашистким знаком не треснет?!Иван ЗахаваТы правда дебил?! У нас многие люди из дома на работу по 2-2,5 часа добираются с тремя пересадками в оба конца! Вот и посчитай, дурик, на работу 60х3=180 - это в один конец....Елена МатвееваНа Метро каждый день туда и обратно ещё и ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО для организма. И с пересадками к тому же. Люди на этом здоровье теряют. Но провициалам это невдомёк. Они думают, что москвичи ради удовольствия туда-сюда катаются. "А ЧО ТАКОВА, сел да поехал"... Попробовали бы сами в часы пик да каждый день.ГусЕнаЧто-то ты не похожа на москвичку:)) лимита?Алексей АлексеевМосквичи, это потенциальная сила, которая может выйти на улицу и смести власть власть. А чтобы этого не произошло, эту потенциальную силу надо сдерживать подкармливанием. Востания и революции происходят в столицах. Хабаровск побастовал и все. Власть наместе.VGVasily GolovДля чего сметать власть.Зарплаты и пенсии высокие.Федеральную смести,себе дороже.Полиции и Росгвардии полно. Приезжих сажают только так.Скоро будут разгонять водометами и резиновыми пулями.Переняла Москва европейские ценности. Не могут перенять зеленые паспорта- Qr-коды.Пришел на митинг с арсеналом в 2019г- обошлось штрафом.Другие отсидели в колонии по 2-3 года за организацию митинга.Ныне подобное не пройдет безнаказанно.елена куприяноваВы, что с дубу рухнули, чтобы белые воротнички вышли на улицу.Наум Наумов""""""""""Москвичи, это потенциальная сила, которая может выйти на улицу и смести власть власть. """""""""""" В Москве не так много идиотов, которые хотели бы выйти на улицы, смести власть и расхреначить всё до основания, как Ленин завещал. После любой революции, жизнь народа, всегда, только ухудшается.Иван ЗахаваА ты в своих сатиновых труселях выйдешь или сразу окоп копать будешь?ГусЕнаНу, все бузы из Центра, чего уж там...Я в Москве не хочу жить. Большая деревня. Хоть и была возможность пару раз-предлагали работу с оплатой жилья. Лучше быть кКоролевой у себя в провинции, чем кем-то в Москве:)) Москвичи-законодатели всего-и плохого и хорошего. А проаинция переваривает:)Борис Титоввсе для москвы и москвичей -- КАК МЫ УЗЖАЛИ С КИРГИЗИИ В 1992 ГОДУ _ БЫЛО ДЛЯ КИРГИЗОВ И КИРГИЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ что изменилось В РОССИИ= ВСЕ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ И ВОРОВVGVasily GolovРазыскал про зарплаты в 2020г.Президент РФ-796.6 тыс руб,Премьер-637,3 тыс руб Для сравнения зарплаты творческой элиты. Художественных руководителей московских театров: Театр им.Вахтангова-700 тыс руб,Малого театра- 650 тыс,МХАТ им.Чехова- 600 тыс, театр на Бронной-300-400 тыс,ЛБТ СпБ-450 тыс,Театр Европы-330 тыс, Сатирикон-230 тыс руб В среднем худруки получили около 500 тыс руб/мес. Можете найти зарплаты главных врачей больниц и поликлиник.Потом сравните ответственность президента и премьера с худруками театров.VGVasily Golov2020 году руководитель ГКБ им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников первое место, его доход составил 44,5 млн руб., второе место у руководителя ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. Его доход в прошлом году составил 39,4 млн руб. Замыкает тройку лидеров главврач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. В 2020 году он заработал 32,5 млн руб.На четвертом месте рейтинга расположилась главврач 51-й клинической больницы Виктория Бражник с доходом 29,3 млн руб.Руководитель 24-й больницы Григорий Родоман задекларировал доход в 28,8 млн руб. Их средняя доход 2,428 млн/мес. Видимо.им доплачивает Телевидение.Иван Захава"Театр им.Вахтангова-700 тысяч руб" ты, придурок, откуда эти цифры взял? Половна театров, которые ты назвал, федеральные - бюджетные!Иван ЗахаваТы эти цифра в фонде Навального взял?!ГусЕнаВ провинции -это годовая зп у большинства:)) и сситается " неплохо устроился":)ГусЕнаПолагаете, у бюджетников не может быть?:)))Валера ЮшковМоскву и Питер спецом кормят сытно, что бы власть защищали эту анти народную.Владимир ПетросовНе защищали, а хотя бы не бузили.Елена МатвееваА народная власть это какая? Всё отнять и поделить... Давайте отнимем и поделим! И что дальше будет???Валера ЮшковНародная —это без преступной прихватизации, без спекуляции и эксплуатации.Владимир ФердманМосква - это основной административный ресурс на выборах. Его надо поддерживать, а по сущности покупать голоса таким образомВалера ЮшковХотя выборы то фикция и спектакль.ИИринаВо-первых ,москвичи -это всё те же приезжие . Вот я коренная москвичка ,но моя прабабушка переехала в Москву из деревни ,и устроилась в прислуги к московской барыньке .Во-вторых ,москвичи всегда жили и питались лучше ,чем жители провинции . Вот ,по Статистическому Сборнику 1913 года ,потребление мяса в РИ на человека составляло 29 кг,в год ,а москвичи сжирали по 75 кг.мяса в год .Елена МатвееваА прабабка твоя тоже мясо в три горла жрала?Иван ЗахаваЭто ты в свой деревни Бледякино ЖРЕШЬ, в Москве ЕДИМ!Елена МатвееваИ чего х**ню городят про День Победы. Выплаты к великим годовщинам всегда только Героям и Ветеранам. И обязательно по всей стране. Врите да меру знайте.Валерий Иванович ЕмельяненкоДаже не хочется говорить на эту тему, по мере удаления от Москвы меняется сортность человека, чем тяжелее труд: заводы,шахты и прочая тяжелая работа тем менее ценен человек. В сибири например сорт на третий тянет не более,поэтому и зарплаты и пенсии такие, а москвичи это белая кость.Иван ЗахаваУ нас хоть кость, а у тебя одни слюни!ГусЕнаСортность в голове.Elena ChurkinaПредъявляйте притензии своим градоначальникам. А нас москвичей не трогайте. В Москве жить ДОРОЖЕ!!!елена куприяноваЧушь.Elena ChurkinaДа нет, это Правда!!!Иван ЗахаваДа, в регионах много произвотств, но любые админ вопросы хозяева предприятий решают в Москве, потому и регистрируют, а стало быть и налоги платят в бюджет Москвы! Вы выбирайте таких губернаторов и мэров, которые не пообещают вам поднять пенсии или бесплатно кормить школьников, а наладят управление и хотя бы чуть-чуть убавят коррупцию - в регионах взятки в несколько раз выше, чем в столице, потому и бегут от вас все! Сами решайте свои вопросы, а не на москвичей всех собак вешайте!!!ГусЕнаНе совсем так. Москвичи идут в регионы с проектами. Часто, на местах сопротивляются этому. И 65% проектов разваливаются.ПКПетр Петрович КанаевУ нас всё скупили Москва и Питер. Налоги куда уходят из региона? Там и деньги.У нас даже в похоронном бизнесе москвичи.ВВВиктория ВикторияНе хотела вступать в эти дебаты, но не выдержала: это в Москве москвичей НЕ ОСТАЛОСЬ (коренных) от слова СОВСЕМ, одни старики: на работу москвичу устроится очень сложно, все из регионов. Хоть раз, для интереса откройте вакансии в Москве и убедитесь: москвичи не требуются. А вы: в похоронном бизнесе - москвичи.... А вообще статья провокационная: столкнуть лбами регионы и центр - политика разделяй и властвуй. А то, не приведи Бог, объединимся и пойдем на буржуев, как сто лет назад....ГусЕнаК тебе первой и придут:)))Владимир ЛисуковВот что вы пишите? Всегда были москвичи и лимита заблудшая. В столице всё выше и краше, так должно и быть. А кто считает иначе?ПКПетр Петрович КанаевС Вами не кто не спорит, пусть будет выше, краше и даже толще, но про регионы забывать не надо. Это за счёт регионов Москва становится краше и сытнее. В командировке был в 1978 году и в магазине купил сырок твороженный, читаю изготовитель Куйбышевский молокозавод. Вот так.Владимир ЛисуковВ Москве производят продукты самые вкусные и доброкачественные, сервис лучше, но всё дороже. А с чего Вы взяли, что существует равенство. Его никогда не было, нет и не будет. Его не было даже в годы советской власти, а при капитализме просто невозможно.Евгений БлагородныйНичего у вас лучше и краше нет,да и народишка одна гниль.Владимир ЛисуковЭто где гнилой народ? Ты точно шпион.Лариса ФомичеваМосква четверть своих доходов отдаёт регионам.Это вы там у себя всё просрали и пропили.В Москве нужно пахать,чтобы заработать денег.В Москве постоянно проживает 8,6% населения России (12,6 млн. человек), но вклад города в экономику и бюджетную сферу страны в 2-3 раза выше. Доля Москвы от общероссийских значений: 23,4% в доходах региональных бюджетов, 21% в экономике (ВРП), 20% и 18% в фонде оплаты труда и доходах населения, 15,2% в розничном товарообороте.Иван ЗахаваТы еще 1812 год вспомни - нашествие французов и пожар в Москве!Владимир Eвтушенко.В Москве нужно пахать,чтобы заработать денег" А в Томске пахать не надо? Или у нас деньги людям просто раздают? Нет, мы тоже работаем, но не за 80 тысяч получает продавец в магазине, а 25 тысяч, но продукты что в Томске, что в Мосчве стоят одинаково..Елена МатвееваА Бабаевская фабрика, "Рот Фронт", "Красный Октябрь" это где? Тоже в Куйбышеве (Самаре)? Самый вкусный шоколад не только в стране, но и в мире!Сергей НиколаевичМосквичи после тяжелого рабочего дня.ГусЕнаА ты б хотел чтоб сырок у тебя в магазине стух?ГусЕнаВы в своем уме так говорить " вы все пропили и просрали"?ОМолег мотынгаГлупее статьи не читал. Начинает за здравие , а заканчивает за упокой.АлександрПенсии везде одинаковы. Надбавки зависят от мэра. Выбирайте своего мэра , а не пришлого и у вас будет хорошая надбавка.Евгений БлагородныйДерьмо в Москве а не продукты.АлександрЗа жилплощадь мы на заводе 20 лет отпахали. А вы сейчас приезжаете и сразу квартиру покупаете.Лариса ФомичеваМожет быть,в Москве работать приходится больше? Хотя бы учителям и врачам? Водителям общественного транспорта? А вообще,тут к месту русская мудрость: в чужой руке ....й всегда толще.ИМирина маклякРаботать и "пахать" приходится везде. Не меньше, чем в Москве. А доходы во много раз меньше. Вот и крутимсяМихаил добрый маргиналЕсли прожил в Маскве 10 лет пенсия минимальная 21 тысяча. Афганцу или чеченцу добавка 32% к пенсии .Так что Масквичи больше повидали)))))Николай ЗайчиковТак Путин и правительство в Москве находится вот и подкупают народ чтобы не возникалАлексей СмирновМосква это уже давно анклав. который лишь юридически входит в состав России и сделали это наши современные правители. причины выше уже все названы.Wladimir СоснинМосква это Родина для тех кто там живёт. Вот пускай в случае чего её защищают те кто и пользуется её благами.В СССР была всего одна Родина на всех живущих в стране и не было деления граждан на 1ый или 2ой сорт!bianka БелаяАвтор , которого пучит от зависти, уверен, что в Москве только " белые воротнички"? Он уверен, что в Москве нет предприятий, нет заводов, сплошные охвисы и ресторанМарияАвтор всё правильно написал.ЮСЮдкевич СергейНу конечно, ведь Москва кормит всю Россию.Александр ТретьякАвтор правИван ЗахаваДа, в регионах много произвотств, но любые админ вопросы хозяева предприятий решают в Москве, потому и регистрируют, а стало быть и налоги платят в бюджет Москвы! Вы выбирайте таких губернаторов и мэров, которые не пообещают вам поднять пенсии или бесплатно кормить школьников, а наладят управление и хотя бы чуть-чуть убавят коррупцию - в регионах взятки в несколько раз выше, чем в столице, потому и бегут от вас все! Сами решайте свои вопросы, а не на москвичей всех собак вешайте!!!МНМатвеев НиколайМосква- этот тот же Мамай, только в современности, так что надо Москву закрыть с ее обирание данью со всей страны. Это уже кровопийца.Valeri👍Комментировать
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