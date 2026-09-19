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Гасперини о 2:2 с «Интером»: «Я доволен «Ромой». В первом тайме мы находили свободные зоны и каждый раз могли создавать моменты при переходе в атаку»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал домашнюю ничью в матче с « Интером » в 5-м туре Серии А .

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