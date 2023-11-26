Мне сложно осознать тот факт, что люди 1995-2003 годов рождения уже не носят шортики и колготки “пузырями” на коленках, они вполне взрослые, работающие, активные потребители и аудитория в интернете.
Сравнение жизни матери-одиночки сейчас и в СССР честно и без сахарных соплей
Комментарии
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Майя Maja
У нее скорее всего была ..так называемая сокращенная программа ( 5 лет). В специализированной обучали всему (подготовительный класс плюс 7 лет). Сольфеджио, муз.литература, специализация ( инструмент), хор (вокал), основы композиции. Я уже в 17 лет после такой школы подрабатывала в дет.садике при этом поступив в Гнесинку. С такой школой имели права брать на работу.
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3 час.
Евгения Ведерникова
Очередной высер, фантазёры.
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3 час.
Евгения Ведерникова
Дебильная статья.
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3 час.
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