Сравнение жизни матери-одиночки сейчас и в СССР честно и без сахарных соплей

Майя Maja

У нее скорее всего была ..так называемая сокращенная программа ( 5 лет). В специализированной обучали всему (подготовительный класс плюс 7 лет). Сольфеджио, муз.литература, специализация ( инструмент), хор (вокал), основы композиции. Я уже в 17 лет после такой школы подрабатывала в дет.садике при этом поступив в Гнесинку. С такой школой имели права брать на работу.