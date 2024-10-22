– Что у тебя, Джонсон? Ты же видишь, я кушаю! Это не может подождать до завтра? – Нет, сэр! Они опять ударили "Кинжалом" по бункеру в Киеве и нам нужно срочно куда-то пристроить 32 покойника из наших генералов и полковников! – Тьфу на тебя, Джонсон, чуть не подавился! Где твоё чувство такта? Нельзя за едой говорить о покой.
ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ, СЭР.
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Фантазии ни на грамм! А где русский след? Новичок, полоний?!
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1 д.
Андрей Соловьев
Да ну, ещё на них новичок и полоний тратить. С них одного кинжала хватит ! 😆
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22 час.
iv
igor vinogradov
дешовка,уровень аншлага...
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17 час.
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