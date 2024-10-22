ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ, СЭР.

– Что у тебя, Джонсон? Ты же видишь, я кушаю! Это не может подождать до завтра? – Нет, сэр! Они опять ударили "Кинжалом" по бункеру в Киеве и нам нужно срочно куда-то пристроить 32 покойника из наших генералов и полковников! – Тьфу на тебя, Джонсон, чуть не подавился! Где твоё чувство такта? Нельзя за едой говорить о покой.