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Дубинский: Зеленский уничтожает Украину, чтобы избежать ответственности

Дубинский: Зеленский уничтожает Украину, чтобы избежать ответственности

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что Владимир Зеленский стремится полностью уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности.

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