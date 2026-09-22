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Литва заключила с США контракт на покупку газа в течение 10 лет

Литва заключила с США контракт на покупку газа в течение 10 лет

Литва заключила десятилетний контракт на поставку газа с американской EQT Corporation. Соглашение 21 сентября подписала государственная энергетическая компания Ignitis.

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