Завершился процесс перехода на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

В среду завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, который начался в 2018 году с внесения изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
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