Пенсионерка зашла в банк, увидела, что нет очереди и все 6 окошек работают, поняла, что здесь ловить нечего и пошла скандалить в поликлинику

Второй день свадьбы, интеллигентная семья, собрались в более узком кругу.Папа невесты хочет сказать тост и начинает, что вот Сократ сказал, жениться обязательно надо, попадется хорошая жена - будешь счастлив, попадется плохая - станешь философом.