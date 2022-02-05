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    Если бы этот пост был коньком, я бы ему нарисовал три или пять звездочек. За возраст.Демотиваторы

Пенсионерка зашла в банк, увидела, что нет очереди и все 6 окошек работают, поняла, что здесь ловить нечего и пошла скандалить в поликлинику

Пенсионерка зашла в банк, увидела, что нет очереди и все 6 окошек работают, поняла, что здесь ловить нечего и пошла скандалить в поликлинику

Второй день свадьбы, интеллигентная семья, собрались в более узком кругу.Папа невесты хочет сказать тост и начинает, что вот Сократ сказал, жениться обязательно надо, попадется хорошая жена - будешь счастлив, попадется плохая - станешь философом.

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