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Происшествия

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В Ростовской области трое местных жителей уличены в переделке оружия для дальнейшей продажи

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из УМВД России по городу Шахты, региональных УФСБ России и Росгвардии в ходе реализации оперативной информации задержали троих жителей города Шахты, занимавшихся изготовлением и переделкой оружия для дальнейшего сбыта через сеть Интернет.

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