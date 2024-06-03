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FIFA от FIFA, список языков для Kingdom Come: Deliverance 2, Bloodborne Kart на ПК…

FIFA от FIFA, список языков для Kingdom Come: Deliverance 2, Bloodborne Kart на ПК…

Скоро увидит свет новая часть FIFA от самой FIFA, стартовала Nightmare Kart, Warhorse показала официальный список локализаций для Kingdom Come: Deliverance 2, Xbox Series S против KCD 2, крупные обновления Escape from Tarkov и EFT: Arena, запуск бумер-шутера Selaco.

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