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ВКС РФ ударили ФАБ-1500 по пункту размещения ВСУ в больнице Часов Яра

ВКС РФ ударили ФАБ-1500 по пункту размещения ВСУ в больнице Часов Яра

Обозреватели Telegram-канала «Крылатые» ссылаясь на информацию из источника «Енот Херсона» сообщили, что российская авиация нанесла удар с использованием авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК по локации боевиков Вооруженных сил Украины в Часов Яре.

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