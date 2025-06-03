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Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    А что может ответить Стармер, когда этот теракт разработан именно Британией, но пусть он (Стармер) знает, что возмезд...Британия отказала...
  • Silver Kont
    Да и хер с этими  черножопыми, пусть подыхают! Взяли с ишаков расписку, что отказываются от госпитализации, и поехали..."Скорая" приехала...
  • Дмитрий Леваков
    не слышали, наверное...  Думаю, подойду к шофёру, может остановит у отд. полиции... Глядь, а шофёр то тоже не похож н..."Скорая" приехала...

Стало известно о возможном отъезде из России назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата

Стало известно о возможном отъезде из России назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-Заде, попавший в скандал из-за своего высказывания о мигрантах, покинул Россию.

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