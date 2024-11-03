В Иране произошло пятое землетрясение за сутки

Землетрясение произошло в районе в иранской провинции Керман, 3 ноября сообщает агентство IRNA. «Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера произошло сегодня вечером, в воскресенье, на глубине восьми километров под землей в окрестностях Бардсира в Кермане», — говорится в сообщении.