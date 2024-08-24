«В Европе вас казнят»: Илон Маск прокомментировал задержание Дурова

Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции. Миллиардер назвал задержание основателя Telegram "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
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