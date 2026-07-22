Врач Гусак отметил, что близким пациента после инсульта важно не делать все за него, а помогать восстанавливаться

Реабилитация после инсульта или тяжелой травмы — серьезное испытание для пациента и его семьи. Врач-психиатр Павел Гусак из клиники ранней реабилитации «Три сестры» рассказал, как правильно поддерживать человека в этот период.
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