360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Врач Гусак отметил, что близким пациента после инсульта важно не делать все за него, а помогать восстанавливаться

Врач Гусак отметил, что близким пациента после инсульта важно не делать все за него, а помогать восстанавливаться

Реабилитация после инсульта или тяжелой травмы — серьезное испытание для пациента и его семьи. Врач-психиатр Павел Гусак из клиники ранней реабилитации «Три сестры» рассказал, как правильно поддерживать человека в этот период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии