Первый в России дрон-спасатель прошел испытания в Арктике

Первый в России дрон-спасатель Seadrone ME прошел испытания в Карском море в арктических условиях. Беспилотник отработал вылет в полуавтоматическом и автоматическом режиме, садился на воду при спасении человека с выбросом спасжилета и круга.
Первый в России дрон-спасатель Seadrone ME прошел испытания в Карском море в арктических условиях. Беспилотник отработал вылет в полуавтоматическом и автоматическом режиме, садился на воду при спасении человека с выбросом спасжилета и круга.
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