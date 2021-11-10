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Первый в России дрон-спасатель прошел испытания в Арктике

Первый в России дрон-спасатель Seadrone ME прошел испытания в Карском море в арктических условиях. Беспилотник отработал вылет в полуавтоматическом и автоматическом режиме, садился на воду при спасении человека с выбросом спасжилета и круга.

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